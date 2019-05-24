الناصرة: اتهام شاب بإطلاق النار على جاره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، أمس الخميس، لائحة اتهام بحق شاب (31 عاما) من المدينة نسبت إليه تهمة إطلاق النار على جاره.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "بتاريخ 6.5.2019 وخلال ساعات ما بعد الظهر تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في شارع الحرش بالناصرة، حيث توجهت قوات من الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة".

وجاء في ملف التحقيق أنه "خلال تحقيق سريع تبين أن مطلق النار هو رجل من الحي والذي هرب من المكان، حيث تمت ملاحقته خلال الأيام الماضية وفي تاريخ 14.5.2019 داهمت قوة من الشرطة منزل المشتبه وهذه المرة وجدته مختبئا تحت السرير".

كما تبين من التحقيقات أيضا أن "نقاشا نشب بين قريب المتهم وجارهما حيث قام الجار بدفع قريب المتهم، والذي أجابه ‘إذا أنت رجل إبقى هنا’. وبعد مرور وقت قليل عاد المتهم هو وقريبه القاصر وبحوزته مسدس وأطلق رصاصة على الضحية في محاولة لإصابته، وقام بتهديده قائلا له ‘إذا اقتربت مني سأطلق النار على رأسك’ حسبما ذُكر في ملف التحقيق.