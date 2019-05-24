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يوفنتوس يحدد بديلين لخلافة أليغري

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي حدد مدربين لخلافة ماسيمليانو أليغري في مقعد المدير الفني للسيدة العجوز الموسم القادم.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن يوفنتوس لا يتفاوض حاليًا سوى مع الثنائي ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، وماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ضمن أحلام السيدة العجوز، ولكنه سيظل مع الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأوضح أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، بدأ اتصالاته مع ساري، الأربعاء، بينما التقى بوكيل قريب من بوكيتينو خلال الأيام الماضية.

ولأن وتوتنهام يشاركان في النهائيات الأوروبية، فإن يوفنتوس سينتظر لعدة أيام قبل الدخول في مفاوضات جادة مع ساري وبوكيتينو.

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