النقب: وضعت جنينها وفارقت الحياة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة (32 عاما)، في الأسبوع 40 لحملها، بعد أن وضعت جنينها في قسم الولادة بمستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أمس الخميس.

وصرحت الناطقة بلسان مستشفى "سوروكا"، إنه "بعد ولادة الطفل طرأ تدهور مفاجئ على حالة المرأة وجرى نقلها إلى غرفة العمليات. وأجريت محاولات لإنعاشها لمدة طويلة، ولكن للأسف اضطر الطاقم الطبي الإعلان عن وفاتها".

وقام المركز الطبي "سوروكا" في بئر السبع بتحويل تقرير حول الحادثة إلى وزارة الصحة.