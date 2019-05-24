القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة (32 عاما)، في الأسبوع 40 لحملها، بعد أن وضعت جنينها في قسم الولادة بمستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أمس الخميس.
وصرحت الناطقة بلسان مستشفى "سوروكا"، إنه "بعد ولادة الطفل طرأ تدهور مفاجئ على حالة المرأة وجرى نقلها إلى غرفة العمليات. وأجريت محاولات لإنعاشها لمدة طويلة، ولكن للأسف اضطر الطاقم الطبي الإعلان عن وفاتها".
وقام المركز الطبي "سوروكا" في بئر السبع بتحويل تقرير حول الحادثة إلى وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر النقب: وضعت جنينها وفارقت الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.