برشلونة يسعى لإبرام صفقة مجانية من توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة مجانية من توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يراقب وضع الإسباني فرناندو لورينتي مهاجم توتنهام، والذي ينتهي عقده مع النادي اللندني في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لورينتي لا ينوي تمديد عقده مع توتنهام، وسيبحث عن فريق جديد في الصيف المقبل.
ويسعى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي إلى إيجاد مهاجم يلعب دور الرجل الثاني خلف لويس سواريز خلال الموسم المقبل.
يذكر أن برشلونة يراقب أكثر من لاعب لدعم هجومه في الموسم المقبل مثل ديفوك أوريجي (ليفربول)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ووسام بن يدر (إشبيلية).
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