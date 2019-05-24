الحوثيون يعرضون مشاهد تُوثق استهداف مطار أبوظبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت فضائيّة تابعة لجماعة "أنصار الله" (لحوثيين) في اليمن، مساء أمس، الخميس، مقطع فيديو قالت إنّه يوثّق عمليّة استهدفت، في تموز/ يوليو 2018، مطار أبوظبي في الإمارات.

وتضمّن الفيديو الذي بثته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، مشاهد تعرض للمرة الأولى، عما وصفته بأنه عملية استهداف سلاح الجو المُسيّر التابع للجماعة، لمنشآت بمطار أبوظبي الدولي.

وأظهر الفيديو لحظات تحليق واستهداف طائرة مُسيّرة يطلق عليها اسم "صماد 3"، لرصيف المسافرين رقم 1 (تيرمينال 1) في مطار أبوظبي، حيث حلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض، تلاه انفجار قوي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة، وهو ما نفته وسائل إعلام إماراتية في حينه.

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وقال متحدث باسم الجماعة، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن الصور التي حصلت عليها الجماعة وأظهرت استهداف مطار أبوظبي، تم الحصول عليها من مصادر من داخل المطار، وأضاف أن صورًا توثق عمليات أخرى موجودة لديهم سيكشف عنها في "الوقت المناسب".

ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الإمارات حيال المشاهد المنشورة من قبل الحوثيين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة، للمرة الثالثة في أقل من 72 ساعة، فيما أعلن التحالف إسقاط طائرة مفخخة كانت متوجهة لقصف مطار نجران.