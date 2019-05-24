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الرافدين يؤكد استمراره في توطين رواتب الموظفين

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وقال المصرف في بيان، ورد الى الخليج 365، "ندعو وزارات ودوائر الدولة الذين لم يتم توطين رواتب موظفيهم الى الإسراع في انجاز هذه الخطوة وتوطين رواتبهم لدى المصرف والاستفادة من السلف والقروض والتسهيلات المالية المقدمة من المصرف".

واوضح ان "عملية توطين رواتب موظفي الدولة تكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عن التعامل الورقي".

واضاف ان "هذه المرحلة تعود بالمنفعة على الموظف التي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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