اغلاق صيدلية غير مجازة والقبض على صاحبها في بغداد

وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش الوزارة محمد نعمة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "في اطار تنفيذ الخطة التفتيشية للعام 2019 وانسجاما مع المهام والواجبات المناطة بها فقد اغلقت دائرة تفتيش وزارة الصحة تغلق صيدلية غير مجازة في حي الشعب ( البساتين) ببغداد".
واوضح نعمة، إن "فريقاً مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق صيدلية غير مجازة في حي الشعب ببغداد كما تحفظ الفريق على الادوية و المستلزمات الطبية و الموجودات و تم القاء القبض على صاحب الصيدلية بالجرم المشهود وفق امر قضائي".
وأوضح أن "دائرة التفتيش تستمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمواطنين لرصد وتشخيص جميع الظواهر السلبية والدخيلة على الخدمة الصحية".
واوضح نعمة، إن "فريقاً مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق صيدلية غير مجازة في حي الشعب ببغداد كما تحفظ الفريق على الادوية و المستلزمات الطبية و الموجودات و تم القاء القبض على صاحب الصيدلية بالجرم المشهود وفق امر قضائي".
وأوضح أن "دائرة التفتيش تستمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمواطنين لرصد وتشخيص جميع الظواهر السلبية والدخيلة على الخدمة الصحية".
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