تركيا تمنح جنسيتها لـ40 ألف شخص من دولة اسلامية

وأوضح تشاووش أوغلو، أن قومية الآخاسكا جرى نفيهم إلى مناطق مختلفة قبل 75 عاما، مثمنا "حالة الرفاه التي يعيشها أتراك الآخاسكا في كازاخستان الشقيقة".
كما تعهد تشاووش أوغلو بالاستمرار في تقديم الدعم لأتراك الآخاسكا، وخاصة أولئك الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب الصراع في أوكرانيا.
ويعيش اليوم نحو 500 ألف من أتراك الآخاسكا في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، إضافة إلى روسيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا.
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