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تركيا تمنح جنسيتها لـ40 ألف شخص من دولة اسلامية

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وقال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته (أمس الخميس) في مأدبة إفطار أقامها ممثلون عن أتراك الآخاسكا بمدينة شيمكنت جنوبي كازاخستان إن، عدد أتراك الآخاسكا في تركيا يبلغ نحو 40 ألف نسمة، مشيرا أن تركيا منحت الجنسية حتى الآن لنصف هؤلاء الموجودين على أراضيها.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن قومية الآخاسكا جرى نفيهم إلى مناطق مختلفة قبل 75 عاما، مثمنا "حالة الرفاه التي يعيشها أتراك الآخاسكا في كازاخستان الشقيقة".

كما تعهد تشاووش أوغلو بالاستمرار في تقديم الدعم لأتراك الآخاسكا، وخاصة أولئك الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب الصراع في أوكرانيا.

ويعيش اليوم نحو 500 ألف من أتراك الآخاسكا في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، إضافة إلى روسيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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