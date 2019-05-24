بعد 35 عاما.. اعدام سفاح إعلانات النساء

وقال المحققون إن موجة جرائم لونغ بدأت في الثمانينيات، حين كان يستجيب إلى إعلانات عن سلع منزلية مستعملة للبيع تنشرها نساء في صحف محلية، ليذهب إلى منازلهن متظاهرا بنية الشراء قبل أن يعتدى عليهن جنسيا ويقتلهن.
وتعتقد السلطات أن لونغ، الذي أطلق عليه لقب "مغتصب الإعلانات المبوبة"، استخدم هذا التكتيك لاغتصاب العشرات من النساء في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، وفق "رويترز".
وقالت متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونغ نفذ الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.
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