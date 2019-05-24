اخبار العالم

شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تقرير الكشف للتسجيل الجنائي على محل الحادث في منطقة الصدر الأول أكد بأنه لاتوجد هناك اية آثار لتفجير عبوة ناسفة أو غيرها من مواد التفجير الأخرى"، موضحة أنه "كان احتراق للعجلة فقط".

وكانت قيادة شرطة محافظة الديوانية أوضحت في بيان سابق، بثته لاهالي المحافظة، بأن صوت الانفجار الذي أشيع بأنه في حي العروبة كان في منطقة الصدر الأولى، وهو احتراق عجلة نوع بيكب، مشيرة الى أن التحقيقات جارية في الموضوع.

وأفادت وسائل اعلام، في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، باحتراق عجلة نوع (بيك اب) مع صوت انفجار تبين لاحقا أنه ناتج عن احتراق خزان الوقود داخل العجلة التابعة لبلدية الديوانية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا