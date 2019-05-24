شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط

وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تقرير الكشف للتسجيل الجنائي على محل الحادث في منطقة الصدر الأول أكد بأنه لاتوجد هناك اية آثار لتفجير عبوة ناسفة أو غيرها من مواد التفجير الأخرى"، موضحة أنه "كان احتراق للعجلة فقط".

وكانت قيادة شرطة محافظة الديوانية أوضحت في بيان سابق، بثته لاهالي المحافظة، بأن صوت الانفجار الذي أشيع بأنه في حي العروبة كان في منطقة الصدر الأولى، وهو احتراق عجلة نوع بيكب، مشيرة الى أن التحقيقات جارية في الموضوع.

وأفادت وسائل اعلام، في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، باحتراق عجلة نوع (بيك اب) مع صوت انفجار تبين لاحقا أنه ناتج عن احتراق خزان الوقود داخل العجلة التابعة لبلدية الديوانية.

