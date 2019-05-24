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وكانت قيادة شرطة محافظة الديوانية أوضحت في بيان سابق، بثته لاهالي المحافظة، بأن صوت الانفجار الذي أشيع بأنه في حي العروبة كان في منطقة الصدر الأولى، وهو احتراق عجلة نوع بيكب، مشيرة الى أن التحقيقات جارية في الموضوع.
وأفادت وسائل اعلام، في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، باحتراق عجلة نوع (بيك اب) مع صوت انفجار تبين لاحقا أنه ناتج عن احتراق خزان الوقود داخل العجلة التابعة لبلدية الديوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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