بالصور.. حريق يطال مركز تسوق البشير في النجف

من جهتهم قال مسؤولوا المركز عبر صفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المركز تعرض الى ضرب بالقاذفات والاسلحة الثقيلة، مشيرين الى أنهم يواجهون ما وصفوهم بأنها "عصابة ارهابية".

وسبق أن تعرض مول البشير في ساحة الصدرين الى الحرق، في 16 ايار الحالي، بعد أن تظاهر العشرات من المواطنين امام مبنى المول، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين بجروح.