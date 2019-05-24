النشرة: مطاردة بين مجهولين في سيارتين تطورت لاطلاق نار في الحلانية ببعلبك

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأنه "حصلت فجرا مطاردة بين مجهولين في سيارتين رباعيتي الدفع على طريق رياق بعلبك في منطقة الحلانية أدت إلى ​إطلاق نار​ من أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي"، مشيراً إلى أنه "أدت المطاردة إلى إصابة ​سيارة​ من نوع جيب ديسكفري باضرار والتي عثر بداخلها على أسلحة وقذائف من نوع آر بي جي وكمية من ​حشيشة الكيف​ فيما بقي مصير السيارة التي أطلقت النار مجهولة والتحريات جارية لمعرفة مطلقي النار وهوية صاحب السيارتين".

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