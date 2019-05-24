جبور: باسيل اخر اقرار الموازنة وهو قدم اعتذارا للقوات بعد تحوله لوزير مالية

اشار رئيس جهاز الاعلام والتواصل ​شارل جبور​ الى ان من يؤخر اقرار ​الموازنة​ هو وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي قدم ورقة اقتراحات متأخرا، وكان من المفترض تقديم ورقة الاصلاحات في بداية الجلسات، وبالاجمال ما قام به باسيل امر جيد ومن حق الجميع المشاركة في جميع النقاشات، خلافا لما كان يعيبه باسيل على القوات خلال مناقشتها ملف الكهرباء، وهو الذي تحول اليوم الى وزير مالية ونحن نعتبر الموضوع كإعتذار للقوات.

ورأى جبور في حديث اذاعي، ان تأخير اقرار الموازنة يرتب خسائر كبيرة على البلد، واعتبر ان باسيل يأخر الموازنة لاظهار نفسه على المستوى الداخلي للبنانيين انه يستطيع الظهور في مظهر البطل، وعلى المستوى الخارجي يريد باسيل اظهار نفسه على ان مداخلاته هي من خفض العجز، وكل مداخلاته وجهتها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واكد ان الموازنة اخذت وقت اكثر مما تستحق في ​مجلس الوزراء​، ونحن لا نقول ان هذه الموازنة اصلاحية، ولكن هناك ايضا شهر اضافي في ​مجلس النواب​ لدراستها.