حوري: نحن اقتربنا كثيرا من الخواتيم السعيدة لهذه الموازنة

اشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق ​عمار حوري​ الى انه علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان هذه ​الموازنة​ استثنائية لا تشبه الموازنات السابقة، لانها ملزمة بخط اصلاحي وعليها ات تبرز الجوانب الاصلاحية للمجتمع الدولي، وما نراه من سوق عكاظ سياسي يعكس الطبيعة اللبناني التي تنقل نقاشات ​مجلس الوزراء​ الى وسائل الاعلام، ونحن اقتربنا كثيرا من الخواتيم السعيدة لهذه الموازنة.

واعتبر حوري في حديث اذاعي، ان هذه الموازنة استغرقت وقتا طويلا لاقرارها، ويمكننا الاستمرار الى ما لا نهاية لتحسين الموازنة، ولكن علينا الاخذ بعين الاعتبار اننا تأخرنا 8 اشهر على اقرار هذه الموازنة. واكد ان توجه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو انجاز الموازنة لصالح الاصلاح والمواطن.

واكد ان الخيار الاول لاقرار الموازنة هو التوافق، وبعدها التصويت.