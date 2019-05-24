الحجيري: يوجد في عرسال 126 مخيماً و30 ألف نازح يتوزعون على 6 آلاف خيمة

دعا رئيس بلدية ​عرسال​ ​باسل الحجيري​، ​النازحين السوريين​ إلى "التخفيف من الجدران وتركها بحدود المتر، وإزالة الأسقف، وبذلك يكونون قد قاموا بعمل جيد لتلافي دخول ​الجيش​ إلى خيمهم"، مشيراً إلى أنه "في عرسال 126 مخيماً، و30 ألف نازح يتوزعون على 6 آلاف خيمة، بينها ألف و400 خيمة تحتاج للمعالجة".

وفي حديث صحفي، لفت الحجيري إلى أن "القرار ليس من عندنا، وقد جاء القرار من اجتماع ​مجلس الدفاع الأعلى​ لرفض بقاء دائم للنازح السوري، ومنعاً للتوطين و​الاستيطان​"، مشيراً إلى "اننا أبلغنا السوريين في المخيمات طبيعة وأهداف القرار، وأصبح لديهم علم بأن القرار جدي"، متمنياً على السوريين "تنفيذ أعمال الإزالة بأنفسهم لتلافي تخريب الأثاث قبل دخول الجيش وانتهاء المهلة كي لا يتم التنفيذ بالآلات"، مؤكداً "اننا سنتساعد مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية من أجل تطبيق القرار بلا مشكلات".