اشار رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية الى انه بين 3 آذار و 7 أيار الماضيين، بلغ مجموع المياه الفائضة من بحيرة القرعون نحو الحوض الأدنى حوالي 62 مليون متر مكعب. وقد أدى الفائض مع المتساقطات إلى جرف المخلفات المتراكمة في مجرى النهر وقعره. لكن، "كل ذلك لم ينه مشكلة التلوث". إذ لا يزال النهر في حوضه الأدنى، كما الأعلى، "غير صالح للري والسباحة.
ولفت علوية الى ان "نسب التلوث الكيميائي الخفيفة فجاءت نتيجة نسبة المتساقطات الكبيرة. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة والتبخر ستقل نسب المياه في الليطاني والقرعون. وبالتالي سترتفع تركيزات مختلف الملوثات مما سيجعل المياه غير صالحة للري بتاتاً اذ لم يتم وقف صرف النفايات الصناعية والزراعية والصرف الصحي الى المجرى".
كانت هذه تفاصيل خبر علوية: نهر الليطاني في حوضه الأدنى كما الأعلى غير صالح للري والسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.