قوى الامن: توقيف 113مطلوبا وضبط 936 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 23/5/2019

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن "ضبط 936 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 113 مطلوبا بجرائم مخدرات، سرقة، احتيال واطلاق نار بتاريخ 23/5/2019".

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