النشرة: شائعات توتيرية في مخيم عين الحلوة والمية ومية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان مخيمي عين الحلوة والمية ومية، عاشا طوال ليل أمس وحتى فجر اليوم شائعات توتيرتية تحدثت حينا عن اغتيال احد كوادر حركة "فتح" في المية ومية او محاولة اغتيال احد المسؤولين البارزين في عين الحلوة حينا آخر، تبين عدم صحتها سريعا.
وابلغت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، ان مخيم المية ومية تحديدا يتعرض منذ ايام قليلة، لموجة شائعات مشبوهة، تهدف الى النيل من استقراره بعد التوافق الفلسطيني اللبناني على انهاء المظاهر المسلحة منذ اسبوعين والذي ترك حالة من الارتياح الشعبي بعد سلسلة من الاحداث الامنية المتنقلة التي أرقت أبناءها كما الجوار اللبناني.
الى ذلك، رعى قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي مصالحة بين ال السعدي وال ديب في مخيم عين الحلوة على خلفية اشكال وقع بينهما.
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