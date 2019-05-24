عبدالله: إغراق السوق اللبناني عبر التهريب ضربة موجعة للمزارع والخزينة

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي"النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "إغراق السوق اللبناني عبر التهريب، بالدجاج والبيض الاجنبي ،مثله مثل العديد من البضائع والسلع، يُشكّل ضربة موجعة ليس فقط للمنتج والمزارع اللبناني،بل يحرم الخزينة مداخيل كبيرة".

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