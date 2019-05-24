اعتبر رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في ​مطار ​بيروت​ الدولي​ ​عبد الرحمن زواوي في حديث إذاعي أن "الحرارة المرتفعة التي تشهدها ليست نتيجة تغير مناخي ولا غيره بل هي أمر طبيعي ونتيجة رياح خمسينية وكتل هوائية دافئة من ​أفريقيا​ ومساء اليوم ستعود الحرارة إلى طبيعتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت: الحرارة ستعود مساء لطبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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