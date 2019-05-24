محمد بن سلمان بحث مع جيمس جيفري مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية

استقبل ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، وبحث معه مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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