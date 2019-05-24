أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس أن "​الولايات المتحدة​ لا تعتبر المفاوضات التي جرت بين ممثلي زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ والرئيس ​نيكولاس مادورو​ بمثابة تنازل من المعارضة"، مشيرةً إلى "اننا لا نعتبر القرار الذي اتخذه غوايدو بإرسال ممثليه إلى ​أوسلو​ بمثابة تنازل ونحن لسنا شعب ​فنزويلا​ ولسنا حكومتها، هذه محادثاتهم"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة لا تدعم أي ديمقراطية في عهد مادورو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اميركا: المحادثات بين ممثلي غوايدو ومادورو لا تعني تنازلا من المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.