الخارجية الجزائرية: نأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى إقليم الصحراء

أعربت ​وزارة الخارجية الجزائرية​ عن أسفها لـ"استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى إقليم الصحراء ​هورست كولر​"، مشيرةً إلى أنه لا يسعها إلا أن تنوه بكوهلر نظير الالتزام والعزم اللذين أبداهما من أجل إعادة بعث مسار تسوية النزاع في الصحراء المتوقف منذ زمن طويل.

والأربعاء، أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن كولر الذي تسلّم مهامه في حزيران 2017، استقال من منصبه لدواعٍ صحية.