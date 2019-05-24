الخارجية الجزائرية: نأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى إقليم الصحراء

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها لـ"استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إقليم الصحراء هورست كولر"، مشيرةً إلى أنه لا يسعها إلا أن تنوه بكوهلر نظير الالتزام والعزم اللذين أبداهما من أجل إعادة بعث مسار تسوية النزاع في الصحراء المتوقف منذ زمن طويل.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن كولر الذي تسلّم مهامه في حزيران 2017، استقال من منصبه لدواعٍ صحية.
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