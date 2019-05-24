فايننشال تايمز: السعودية تعزز تحالفاتها الاقليمية في ظل التوتر بين ايران وأميركا

ربطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها بين "قرار السعودية تأجيل مطالبة باكستان بمدفوعات مقابل شحنات نفطية ,محاولة السعودية تعزيز تحالفاتها الإقليمية في ظل زيادة التوتر بين إيران والولايات المتحدة".
ولفتت الصحيفة إلى ان "قرار السعودية بتأجيل مطالبة باكستان بمدفوعات مقابل شحنات نفطية، بقيمة 275 مليون دولار شهريا، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يأتي في أعقاب قرار الرياض في تشرين الأول إقراض إسلام آباد 6 مليارات دولار، وكذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى باكستان".
ورأت الصحيفة أن "التوقيت حاسم جدا، ومرة أخرى تخلق النزاعات في المنطقة وزيادة التوتر سياسات التحالف".
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