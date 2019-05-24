تظاهرات في ساو باولو البرازيلية احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية، تظاهرات من قبل مئات الطلاب اعتراضا على قرار خفض ميزانية التعليم العالي، من قبل الرئيس جايير بولسونارو.
وانتشرت الشرطة البرازيلية في منطقة التظاهر للتعامل مع أية تطورات من قبل المتظاهرين، بينما أطلق المتظاهرين هتافات معادية للرئيس البرازيلي.
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