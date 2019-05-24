تظاهرات في ساو باولو البرازيلية احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية، تظاهرات من قبل مئات ​الطلاب​ اعتراضا على قرار خفض ميزانية التعليم العالي، من قبل الرئيس ​جايير بولسونارو​.

وانتشرت ​الشرطة البرازيلية​ في منطقة التظاهر للتعامل مع أية تطورات من قبل المتظاهرين، بينما أطلق المتظاهرين هتافات معادية للرئيس البرازيلي.