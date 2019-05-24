شرطة بلجيكا تفكك عصابة لتهريب البشر في بروكسل

أعلن الإدعاء العام ببروكسل، أن الشرطة القضائية الفيدرالية ببروكسل قامت بتفكيك عصابة نشطة في تهريب المهاجرين في إقليم العاصمة بروكسل.
وأوضح ان تلك المجموعة من المهربين تعمل على نقل المهاجرين الذين يدفعون اموال للوصول إلى بريطانيا عن طريق وضعهم في شاحنات دون علم السائقين بهم.
وألقت الشرطة القبض على 10 من المشتبه بهم ، الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق ووضعوا تحت أمر الاعتقال و بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل 10 اشخاص إلى مركز استقبال مغلق لللاجئين و تلقى المهاجرون الآخرون امرا بمغادرة البلاد.
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