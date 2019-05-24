شرطة بلجيكا تفكك عصابة لتهريب البشر في بروكسل

أعلن الإدعاء العام ب​بروكسل​، أن ​الشرطة​ القضائية الفيدرالية ببروكسل قامت بتفكيك عصابة نشطة في تهريب ​المهاجرين​ في إقليم العاصمة بروكسل.

وأوضح ان تلك المجموعة من المهربين تعمل على نقل المهاجرين الذين يدفعون اموال للوصول إلى ​بريطانيا​ عن طريق وضعهم في ​شاحنات​ دون علم السائقين بهم.

وألقت الشرطة القبض على 10 من المشتبه بهم ، الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق ووضعوا تحت أمر الاعتقال و بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل 10 اشخاص إلى مركز استقبال مغلق لللاجئين و تلقى المهاجرون الآخرون امرا بمغادرة البلاد.