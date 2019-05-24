مسؤول سعودي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الحوثيين في اليمن

دعا القائم بأعمال وفد ​السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ بالإنابة خالد منزلاوي، ​المجتمع الدولي​ إلى "اتخاذ موقف حازم من جماعة "​أنصار الله​" لاستهدافها مناطق حيوية مأهولة بالسكان عبر ​الصواريخ​ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن "ممارسات ​الحوثيين​ تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة".

ولفت إلى أنه "من منطلق أن هذا العام يصادف الذكرى الـ20 لاعتماد مجلس الأمن قراره الـ1265 "حماية المدنيين في النزاع المسلح، فإن "المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة"، موضحاً أن "الهجوم على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعد استهتارا مباشرا وواضحا بحياة وأرواح المدنيين".

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "الوقوف صفا واحدا وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين في النزاع بأشكاله كافة ودعم تمكين التحييد للمدنيين".