حكومة مالي: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أعلن رئيس وزراء مالي بوبو سيسي إن الوضع الغذائي في بلاده مقلق، خاصة في مناطق ​الشمال​ والوسط .

وفي كلمة خلال اجتماع ل​مجلس الأمن​ الغذائي المالي بالعاصمة باماكو، أوضح ان "16.7 % من السكان (نحو ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينهم 24 ألف شخص يحتاجون دعما غذائيا مستعجلا".

ولفت إلى ان "الوضع الغذائي في مالي لا يزال مصدر قلق في مناطق الشمال والوسط خصوصا تين بكتو وغاو وموبتي بسبب انعدام الأمن الغذائي وانعدام الأمن المدني وانتشار ​الأمراض​ المتعلقة بسوء النظافة في بعض المناطق".