الغارديان: الجزائر والأرجنتين خاليتان من مرض الملاريا

علقت صحيفة الغارديان على إعلان منظمة الصحة العالمية خلو الجزائر والأرجنتين من مرض الملاريا.
واشارت الصحيفة الى ان "الجزائر والأرجنتين أبلغتا عن آخر حالات الملاريا في عامي 2013 و2010 على الترتيب، وهو ما يعني أن 38 دولة ومنطقة على مستوى العالم أصبحت خالية من المرض"، معتبرة ان "الفضل يرجع إلى تحسين الجهود المبذولة لرصد حالات الإصابة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مجانية للتشخيص والعلاج، بحسب منظمة الصحة العالمية".
واوضحت الصحيفة ان "الجزائر هي ثاني دولة أفريقية يتم الإعلان رسميا عن خلوها من الملاريا، وذلك بعد موريشيوس في عام 1973. أما الأرجنتين فهي ثاني دولة في الأميركتين تعلن خلوها من المرض منذ كوبا في عام 1973".
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