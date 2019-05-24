شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هيئة اقتصادية تحقق فائضا للحكومة فى موازنة 19/20 تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع البيان الإحصائى المقدم من الحكومة للبرلمان بشان موازنة الهيئات الاقتصادية ان تحقق 17 هيئة اقتصادية فائضا يؤول للحكومة فى موازنة العام المالى 2019/2020 نحو 76 مليار و 158مليون جنيه

Advertisements

ورصد البيان تفاصيل هذا الفائض حيث تحقق الهيئة المصرية العامة للبترول فائضا يبلغ نحو 19 مليار و289 مليون جنيه وهيئة قناة السويس فائض نحو 36مليار و141مليونا جنيه و الجهاز القومى للاتصالات مليار 860مليون جنيه والهيئة العامة للتنمية السياحية مليار و233مليون جنيه وهيئة المجتمعات العمرانية 10 مليار جنيه والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 979 مليون جنيه والهيئة العامة لميناء الاسكندرية 3مليار و100 مليون جنيه وهيئة ميناء دمياط 2مليار جنيه والهيئة العامة لموانى البحر الاحمر مليار و2مليون جنيه والهيئة العامة للموانى البرية والجافة 268مليون جنيه والهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 107مليون جنيه والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان 70مليون جنيه وصندوق التامين الحكومى لضمانات أرباب العهد 42مليون جنيه

وكشف البيان المالى بشان موازنة الهيئات الاقتصادية انه من المتوقع ان لا تحقق خمس هيئات اى فائض وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى