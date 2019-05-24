شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب عبد الرازق الزنط، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية لمشروعات الصرف الصحى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، حتى يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية.

وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من القرى تستحق توصيل الصرف الصحى لها منذ سنوات طويلة ومنها قرى أدرجت فى الخطة ولكن تعثر تنفيذ المشروع بسبب التمويل، وعلى الحكومة أن توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء معاناة المواطنين.

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وأشار نائب دائرة إسنا بالأقصر، إلى أن الأولوية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمشروعات المتوقفة والمتعطلة، وبعد ذلك سيتم تنفيذ المشروعات الجديدة.