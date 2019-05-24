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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: إيران سيتم تدميرها بعد أن أصبحت سرطان فى جسد الإقليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن إيران سيتم تدميرها خلال الفترة المقبلة خاصة أنها بدأت تخرج من طورها مما سيجعل من نهايتها.
وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": حسم الأمر فإيران سيتم تدميرها، خاصة أن إيران بدأت تخرج عن طورها مما سيعجل فى تدمير مواقع مهمة فيها.
وأوضح أحمد الجار الله، أن هذا الأمر سيسبب لها الشلل لمواقع محدده وتحت بصر البنتاجون، فالمطلوب إنهاء هذا السرطان الذى أدمى جسد الإقليم والمصالح الدولية.
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