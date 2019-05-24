تقرير: موظفين في "سناب شات" تجسسوا على مستخدمي المنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفاد موقع "Motherboard" بأن بعض موظفي شركة "سناب شات" أساؤوا استخدام امتيازاتهم، والتي تخولهم بالوصول لبعض بيانات مستخدمي المنصة في أغراض التجسس عليهم، حيث تملك المنصة أدوات خاصة تتيح الوصول من قبل إدارات متعددة في الشركة لبيانات تخص مستخدميها.

ووفقًا للتقرير، بالإضافة لموظفين سابقين في المنصة أكدا على أن عدداً من موظفي الشركة قد قاموا بالفعل بانتهاك بيانات المستخدمين عبر الأداة التي توفرها المنصة والتي لا زالت متاحة لموظفين حاليين، حيث تسمح بالوصول لسنابات المستخدمين المحفوظة من صور وفيديوهات وبيانات الموقع وكذلك البيانات الشخصية من عنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

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كما أن إحدى تلك الأدوات التي استخدمت للتجسس من قبلك أولئك الموظفين تدعي "SnapLion"، وهي معدة في الأصل من أجل الانصياع لقرارات المحكمة لجمع معلومات حول مستخدمين صدرت بحقهم مذكرات قانونية حسب ما ذكر موظفي الشركة السابقين.

فيما أضاف أحدهما أن قسم مراقبة البريد المزعج والإساءات قد تم تخويله للوصول لبيانات المستخدمين أيضاً، حيث يعتقد أن هذه الأداة تستخدم من قبلهم الآن لمحاربة المضايقات والانتهاكات على المنصة.

ومن جهتها، "سناب" أكدت على وسائل ونظم الأمان التي تتبعها في المنصة، حيث انها لا تحتفظ ببيانات واسعة حول مستخدميها.