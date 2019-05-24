انتحار فتاة بـ"الحبة القاتلة" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بتناول حبة الغلة السامة، وجرى نقلها عقب اكتشاف الواقعة إلى مستشفى الزرقا المركزي لكن جهود الأطباء فشلت في إنقاذها وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي للكشف عن الجثة قبل التصريح بالدفن.

واستقبل المستشفى "شيماء المرسي"، تقيم في السور بمركز الزرقا في محافظة دمياط تعاني من تسمم بسبب تناول حبة الغلة السامة، وكشفت التحريات الأولية بعد سؤال أهليتها عن مرورها بحاله نفسية، وتحرر عن ذلك المحضر وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قبل أن تصدر قرارها المتقدم.