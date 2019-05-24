حالة الطقس: الحرارة تصل 48 درجة مئوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل، اليوم الجمعة، موجة الحر التي تضرب البلاد، ويتوقع أن ترتفع الحرارة في مناطق كثيرة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ويتوقع أن تصل في منطقة البحر الميت إلى نحو 48 درجة مئوية.

ويتوقع أن تسود وطأة الحر الشديد كافة مناطق البلاد، وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تشتد الرياح، ويحتمل هبوب عواصف رملية جنوبي البلاد.

وفي ساعات المساء يتوقع أن تخف قليلا وطأة الحر، وخاصة في منطقة الساحل، حيث يتوقع أن تدخل البلاد موجة هوائية باردة ورطبة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 39 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 42 – 21، صفد 36 – 18، طبرية 45 – 21، الناصرة 39 – 21، حيفا 39 – 21، يافا 37 – 20، القدس المحتلة 40 – 18، عسقلان 37 – 20، عين جدي (البحر الميت) 28 – 28، بئر السبع 44 – 19، أم رشرش (إيلات) 43 – 18.

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ويتوقع أن يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة يوم غد، السبت، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما يوم الأحد فيتحول الطقس إلى غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة شرقي البلاد، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية من البلاد.