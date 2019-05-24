برلمانية مصرية: قطر أصبحت منعزلة عن محيطها

قالت الدكتورة نادية هنري، نائبة البرلمان المصري، إن قطر أصبحت منعزلة عن البيئة الجغرافية التي تنتمي إليها، وعلى القيادات السياسية في المنطقة أن تتوخى الحذر من دور قطر الداعم للإرهاب.

وأضافت هنري، لـ"العين الإخبارية"، أن دور قطر التخريبي في المنطقة العربية واضح للجميع، وتم إدانته في عدة محافل دولية، لافتة إلى أنه وضح في السودان حتى تم طرد وفدها الدبلوماسي من قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

وتابعت أن "هناك تحديا ومواجهة الإرهاب، حيث تتحمل مصر دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب، سواء الداخلي أو العابر للحدود".

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وشددت هنري على أن أمن الخليج العربي لا يتجزأ عن أمن مصر، مؤكدة أن أمن السعودية والإمارات هو امتداد لأمن المنطقة.

وأكدت أن "الحرب لو نشبت ستكون حربا مدمرة، ولا نتمنى الحرب"، مسترشدة في الوقت نفسه بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "مسافة السكة"، والتي تعني أن الدعم المصري سيكون في الحال عند الحاجة.

وأوضحت هنري أن الخليج العربي يمتلك الطاقة البترولية للعالم كله، وأن الحرب المقبلة ستكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الإقليمي العالمي وهو ما لن يسمح به العالم.

كما أكدت أن مصر تعمل بشكل مستمر لفتح مجال للحوار والمشاركة لتجنيب الأشقاء العرب والشرق الأوسط صراعا لا داعٍ له.

وأشارت إلى أن مسألة الحفاظ على أمن الشعوب ومصالحها جزء ضروري من استراتيجية مصر تجاه أشقائها العرب.