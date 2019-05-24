الجمهورية: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب أميركا وصل لبيروت بمهمة استطلاعية

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ النائب الديمقراطي ​إليوت إنجل​ وصل الى ​بيروت​ امس في مهمة وُصفت بأنّها استطلاعية للوقوف على آراء المسؤولين اللبنانيين في مختلف المستجدات السياسية المرتقبة"، مشيرةً إلى أن "انجيل يسعى من خلال لقاءاته المقرّرة اليوم مع رئيس الجمهورية وغيره من المسؤولين الكبار، الى فهم الموقف اللبناني من مختلف التطورات في ضوء المستجدات الناشئة عن ​الأزمة السورية​ وتداعياتها، بالإضافة الى التحضيرات الأميركية الجارية لما يُسمّى "​صفقة القرن​"، وتلك المرتبطة بالدعوة الأميركية الى مؤتمر المنامة في 25 و26 حزيران المقبل، تحت عنوان طريقة إطلاق مسار السلام على جبهة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

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