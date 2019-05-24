الجمهورية: تطورات مهمة طرأت على مشاورات ساترفيلد حول ملف ترسيم الحدود البحرية

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "الوسيط الاميركي مساعد وزير الخارجية ​ديفيد ساترفيلد​ عائد الى ​لبنان​ مطلع الاسبوع المقبل، ويُفترض ان يحمل معه أجوبة ​اسرائيل​ية على ملاحظات قدّمها لبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية"، مشيرةً إلى أن "تطورات مهمة طرأت على خط المشاورات التي يُجريها ساترفيلد حول ملف الحدود بين لبنان واسرائيل".

ولفتت إلى أن "ساترفيلد سيعود الى ​بيروت​ مطلع الاسبوع المقبل، وحدّدت له مواعيد مع المسؤولين اللبنانيين، وهو سيلتقي في هذا الإطار رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ يوم الثلاثاء، لإطلاعه على الردّ الاسرائيلي على الملاحظات التي وضعها لبنان على الأفكار التي حملها ساترفيلد في زيارته الأخيرة الى بيروت".