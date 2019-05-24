الاخبار: اقتراحان من حردان لحل الأزمة التي يمر بها حزب القومي

تنعقد اليوم جلسة للمجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​. ولفتت "​الاخبار​" الى ان "الاستثنائي" في الاجتماع، أنه سيوضع على الطاولة أمام الأعضاء اقتراحان، تقدّم بهما رئيس المجلس الأعلى، النائب ​أسعد حردان​، لحل الأزمة التي يمر بها الحزب. الأول، هو حلّ مجلس العمد وتشكيل آخر مُصغّر (ستة أعضاء، مثلاً)، على أن يستلم كل عميد أكثر من عمدة. أما الخيار الثاني، فهو حلّ المجلس الأعلى قبل سنة من انتهاء ولايته.

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