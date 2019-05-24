مرجع سياسي للجمهورية: نستغرب التخبّط غير المبرّر في درس مشروع الموازنة

استغرب مرجع سياسي عبر صحيفة "الجمهورية" "التخبّط غير المبرّر في درس مشروع ​الموازنة​ وإطالة أمد الجلسات في نقاشات استعراضية لا طائل منها"، مشيراً إلى "اننا أصبحنا حتى الآن أمام 18 جلسة ل​مجلس الوزراء​، والمؤشرات التي تحوط بالموازنة توحي أنّ الأمور لم تبلغ نهاياتها، وسط إصرار على استجلاب نقاط مخبأة، لا تغني الموازنة ولا تسمن من جوع، ولا تأثير لها، بالنسبة الى خفض ​العجز​، الذي بلغ مستوى جيداً واكثر مما كان متوقعاً. وأعتقد اننا إذا استمرينا على هذا المنوال من المزايدات والمشاحنات، فإنّ الموازنة لن تبصر النور خلال أشهر، خصوصاً انّ امامها رحلة شاقة في ​مجلس النواب​".

واكّد المرجع انّ "المسؤولية الأساس في هذا الأمر تقع على عاتق رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، الذي بات عليه ان يحسم ​النقاش​ ويضرب يده على الطاولة إذا اقتضى الامر، لأنّ الأمور لم تعد تتحمّل أي مماطلة".