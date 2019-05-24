ذكرت "​الاخبار​" انه كانت لافتة أمس تغريدة رئيس حزب القوّات اللبنانيّة ​​سمير جعجع​​ التي دعا فيها وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني الى التدخل لحلّ مشكلة الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات وتأثيرها على أهالي منطقة ​دير الاحمر​. وبحسب مصادر، التغريدة تأتي في إطار امتصاص نقمة الأهالي على الوعود الكثيرة بالحل التي أطلقها نائب ​القوات​ عن المنطقة ​أنطوان حبشي​، وبعدما دخل النائب السابق ​اميل رحمة​ على خط الاتصالات مع نواب المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: مناشدة جعجع بستاني حل ازمة روائح محطة تكرير ايعات تأتي في إطار امتصاص نقمة الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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