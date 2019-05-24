لوفيغارو: العقوبات الأميركية على إيران تخنق "حزب الله"

لفتت صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية إلى "تأثير ​العقوبات الأميركية​ الخانقة المفروضة على ​إيران​، وانعكاساتها على "​حزب الله​"، أحد أهم وكلاء ​طهران​ في ​الشرق الأوسط​"، مشيرةً إلى أن "إيران خفضت تحويلاتها إلى الميليشيا الشيعية اللبنانية إلى النصف، مما أدى إلى تخفيض رواتب عناصر الحزب".

وأشارت إلى أن "تخفيضات الرواتب بلغت الثلثين، كما اضطر الحزب لخفض التعويضات لعائلات الشهداء" لافتةً إلى أن "​الأجور​ المدفوعة لمقاتلي "حزب الله" العائدين من ​سوريا​ انخفضت بنسبة 50 في المائة، حتى رواتب العناصر المتفرغة كلياً للقتال ستُخفّض".

وأفادت بأن "حزب الله" الأكثر استفادة من علاقاته مع إيران، لحقت به تدابير التقشّف، ولم يعد يتمتع بميزات، كما كان من قبل"، موضحةً أن "قبل ستة أشهر، كانت التحويلات النقدية من طهران إلى ​مطار بيروت​ على متن الخطوط الجوية الإيرانية تقدر بما بين 70 و80 مليون ​دولار​ شهرياً، وفقاً لتقديرات ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​، لكن تلك المدفوعات انخفضت حالياً إلى نحو النصف، أو 40 مليون دولار فقط".