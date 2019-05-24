بن سلمان بحث مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني التعاون الثنائي بين البلدين

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نائب رئيس ​المجلس الانتقالي السوداني​ الفريق أول ​محمد حمدان​ وجرى بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

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