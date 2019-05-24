الأرصاد الجوية المصرية: غدًا موعد انكسار الموجة الحارة

كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الدكتور أحمد عبد العال عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر الفترة الحالية، موضحًا أنه "بدءًا من غدٍ الجمعة، ستبدأ ​درجات الحرارة​ في الانخفاض التدريجي".

وشدد عبد العال على أن "الانخفاض سيكون أوضح على السواحل الشمالية، بـ5 أو 6 درجات، وانخفاض على باقي الأنحاء بدرجتين إلى 3 درجات"، لافتًا إلى أن "يوم السبت المُقبل سيشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة يقدر بـ7 إلى 8 درجات على محافظة ​القاهرة​ وحدها".

وأشار إلى أن "الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا قادمة من الصحراء الشرقية بالجزيرة العربية، لذا فهي جافة".

يذكر أن درجات حرارة ​الطقس​ في مصر سجّلت مستوى غير مسبوق خلال شهر آيار الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة بنحو 45 درجة بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية".