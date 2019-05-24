مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا حديث عن السلام بظل توسيع رقعة الاحتلال

أكد مندوب ​الكويت​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ منصور العتيبي أنه "لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال ال​إسرائيل​ي عبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، مشدد على أن "​الاستيطان​ لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

ودعا ​المجتمع الدولي​ إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني"، مطالباً بـ"وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات ​المسجد الأقصى​ والتي تشكل جميعها انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا إسرائيل إلى "وقف جميع أعمالها العدوانية ضد ​الشعب الفلسطيني​ والالتزام بحماية المدنيين وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفع حصارها الجائر على غزة".