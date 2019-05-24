مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا حديث عن السلام بظل توسيع رقعة الاحتلال

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أنه "لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، مشدد على أن "الاستيطان لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني"، مطالباً بـ"وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات المسجد الأقصى والتي تشكل جميعها انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعا إسرائيل إلى "وقف جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفع حصارها الجائر على غزة".
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