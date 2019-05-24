شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "صحة البرلمان" يطالب بتطبيق عقوبات قانون إعلانات المنتجات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية، لمواجهة الإعلانات الوهمية عن الأدوية والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل وغيرها، والحفاظ على صحة الإنسان.

وقال "المشد"، لـ"الخليج 365"، إن هناك قنوات "تحت بير السلم" تبث إعلانات وهمية عن أدوية ومنتجات صحية ومستحضرات تجميل، بدون ترخيص من الجهة المختصة وفقا للقانون، وبعضها منتجات ضارة بالصحة، ولابد أن يتم تطبيق القانون على هذه القنوات، مطالبا المجلس الأعلى للإعلام بالتصدى لهذه القنوات.

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وأضاف أمين سر لجنة الصحة أنه يتم نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن المنتجات الصحية والأدوية، ولابد من الرقابة على تلك الوسائل لمنع أى إعلانات مخالفة.

ويحظر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وهى عبارة عن لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.