شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة السلوك المهنى تلزم الإعلاميين بـ16 توصية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الاعلاميين، أعضائها بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى و يرصد ”الخليج 365” واجبات الإعلاميين التى حددتها مدونة السلوك المهنى فيما يلى:
- احترام الدستور المصرى و الالتزام به خاصة ما جاء فى ديباجته فيما يتعلق بنضال الشعب و ارادته فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو كطريق اختاره للمستقبل
-ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة و المعروضة و المذاعة بشكل يعكس الاولويات الحقيقية للمجتمع و يبتعد عهن الاثارة المنبوذة و الشجار الاجوف
-الالتزام بالحقائق و الامتناع عن اختلاق الوقائع او اطلاق الاخبار المفبركة او المصطنعة او المضللة
-الاعتماد على مصادر معلنة وواضحة و مسئولة و متخصصة كلما أمكن و تجنب تداول الشائعات و الأخبار المجهلة
-عدم خلط الخبر بالرأى و أن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لايدع أية مساحة للالتباس بين المعلومة و الراى الشخصى
-كفالة حق الرد و التصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الاعلامية و مكان نشرها أو بثها
-الالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الصحفية و الاعلامية
-الامتناع عن نشر و تقديم اخبار الدعاوى القضائية و الجرائم بصورة تؤدى الى تبريرها او تحبيذها و تجنب التأثير على الرأى العام و الاطراف المعنية لصالح او ضد المتهمين او الشهود او القضاة
-الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات اعلامية و بعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية او معارك و مصالح خاصة
- الامتناع عن اثارة الكراهية و التمييز و التحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب و فئاته
- الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التى تروج الدجل و الشعوذة و الخراقات و تغييب العقل
-الامتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون و ترفضها مواثيق الشرف و على رأسها السب و القذف وانتهاك خصوصية الافراد و حرماتهم تحت اى ظرف من الظروف
-الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار و الخطاب الصحفى والاعلامى و عدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة و الايماءات المسيئة أو التدنى اللفظى
-التأكيد على القيم الروحية و الأخلاقية التى ترسخها الأديان السماوية و يؤمن بها و يحترمها المجتمع المصرى و عدم الطعن فى أشخاص أو جهات أو الحط من شأنهم بسبب انتماءاتهم الدينية
-الامتناع عن الإساءة الى الشعوب بما يضر بمصالح الشعب المصرى
-الالتزام بحقوق الملكية الفكرية و منع القرصنة او التشجيع عليها
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