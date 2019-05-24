“صحتنا في رمضان”.. وجبة السحور الصحية – فيديو

فيديو: حسام أديب ضمن سلسلة “صحتنا في رمضان”، تبين أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، كيفية تحضير وجبة سحور صحية خلال شهر رمضان الفضيل. وترى السلاوي في حلقة، اليوم الخميس، أن توافق وجبة السحور وجبات الفطور العادية، في غير رمضان، كأن تتضمن الخبز والجبن والزيت، وفير ذلك مما يكون وجبة متوازنة، مع الحرص على أن تتضمن السكريات البطيئة والبروتينات، والماء.

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