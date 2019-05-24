مقصلة أردوغان.. اعتقال 11 مواطنا بزعم الدعاية للإرهاب

اعتقلت أجهزة الأمن التركية، الخميس، 11 مواطنا على خلفية اتهامهم بـ"الدعاية لتنظيمات إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة أن عملية الاعتقال تمت في ولاية إسبرطة (جنوب غرب)، وأن المعتقلين يواجهون اتهامات بالدعاية لتنظيمات إرهابية، وتحديدا حزب العمال الكردستاني واتحاد العمال الكردستاني.

والأدلة التي استندت إليها السلطات التركية لتوجيه اتهاماتها تغريدات نشرها المتهمون على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ومنذ مسرحية الانقلاب الفاشل أطلقت حكومة أردوغان ما سمته بـ"حملة تطهير" داخل مؤسسات الدولة، لتطال عشرات الآلاف من الأتراك، دون وجود أية أدلة على إدانتهم، ليرتفع عدد المعتقلين منذ صيف 2016 لأكثر من ربع مليون شخص، غالبيتهم بتهم سياسية ملفقة.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تم سجن نحو 55 ألف تركي منذ صيف 2016، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم أكثر من 31 ألفا متهمين بالانتماء لحركة غولن.

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يشار إلى أن الشركة المالكة لتطبيق تويتر أعلنت يوم 10 مايو/أيار الجاري، في تقريرها نصف السنوي، أن أكثر طلبات حذف المحتوى خلال النصف الثاني من 2018 جاءت من تركيا.

وذكرت الشركة أن السلطات التركية هي الأكثر طلبا للمعلومات التي تتعلق بمستخدمي التطبيق، وأنها تجاهلت تلك المطالبات، ولم تجب عليها.

ووفق ذات التقرير أرسلت تركيا 597 قرارا صادرا من محاكمها للشركة، لحذف منشورات على بعض الحسابات.

ويوم 10 مارس/أذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن صويلو أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.