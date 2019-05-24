بومبيو: لن نسمح لإيران باستكمال برنامج الصواريخ الباليستية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي أو استكمال برنامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف بومبيو، في لقاء تلفزيوني، أنه يتعين "على الإيرانيين أن يفهموا أننا سنحمي مصالحنا في المنطقة".

وأكد أن التهديد الإيراني المتصاعد في الأسابيع الأخيرة لا يتعلق بتطورات في البرنامج النووي.

ولفت بومبيو إلى أن فريقه سيضع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة كاملة من الخيارات لردع إيران.